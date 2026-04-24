北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして任意の事情聴取を受けている男性職員が、妻の殺害をほのめかしていることが分かりました。 まずは事件発覚のきっかけですが、４月に入ってから女性の関係者が道警に対して、「女性と連絡が取れない」と相談したことでした。これを受け、警察は２３日から、女性の夫である３０代男性の任意聴取を行っているということです。 警察から任意の事情聴取を受けているのは