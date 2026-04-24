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アジア株総じて下落、台湾株は大幅反発 東京時間17:33現在 香港ハンセン指数 25978.07（+62.87+0.24%） 中国上海総合指数 4079.90（-13.35-0.33%） 台湾加権指数 38932.40（+1218.25+3.23%） 韓国総合株価指数 6475.63（-0.180.00%） 豪ＡＳＸ２００指数 8786.52（-6.89-0.08%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76524.75（-1139.25-1.47%） ２４日のアジア太平洋株式市場は総じて