スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２４日に自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。ＤｅＮＡとの２連戦（横浜）で計２３失点の阪神について語った。２１日の試合は１６−９でＤｅＮＡが勝利。「１６失点の阪神。で、才木。『よもや』と思ったよね。（阪神の先発）才木と（ＤｅＮＡ先発）深沢はやっぱ経験値からすると、もう阪神が断然有利やなっていうようなことを思いながら試合も見てたし」と話し始めた高木氏。「阪神の投手陣が１１の