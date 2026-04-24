2020年7月に認知症を公表した、漫画家でタレントの蛭子能収。現在テレビ出演はほぼなくなった蛭子だが、4月24日に『朝日新聞』が現在の状況を報道。久しぶりの蛭子の様子が公開され、話題となっている。【写真】「ビール飲んだら思い出す？」俳優の太川陽介さんと5年ぶりに再会した蛭子さん週刊誌『サンデー毎日』で連載の仕事「蛭子さんは、2020年7月に放送された医療バラエティ番組『主治医が見つかる診療所』（テレビ東京）に