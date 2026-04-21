れいわ新選組の櫛渕万里前衆院議員に雇われていた“幽霊公設秘書”X氏はいったい何者なのかーー。この新疑惑は既に一部マスコミの間で駆け巡っており、警視庁が関心を寄せているという情報も出回っている。（前後編の後編）＊＊＊【写真】17年前、民主党ブームに乗って初当選。「美人議員」ともてはやされていた頃の櫛渕万里氏櫛渕氏の夫の「ビジネスパートナー」前編【れいわ新選組に新たな「秘書問題」が浮上大石晃子氏