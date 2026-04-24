去年12月、東京・西東京市の住宅で母親と子ども3人が死亡し、その後、母親が契約するマンションで、男性の遺体が見つかった事件で、警視庁は死亡した母親を4人への殺人の疑いなどで書類送検しました。警視庁が容疑者死亡のまま殺人と死体遺棄の疑いで書類送検したのは野村由佳容疑者です。捜査関係者によりますと、野村容疑者は去年12月、契約する東京・練馬区のマンションで、交際相手の中窪新太郎さんを殺害してクローゼットに遺