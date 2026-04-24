元安芸高田市長で地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二さんが、2026年4月23日に公開された恋愛リアリティショー「恋愛病院」（ABEMA）の第4話で、「大学4年間彼女はいなくて」と話し、スタジオでの「見届け人」として出演する「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんが驚きを見せる一幕があった。「大学のときに、たぶん僕は病んだ」番組のなかで、大学時代の恋愛について尋ねられた石丸さんは、「大学のときに、たぶん僕は病んだ」