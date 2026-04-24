日本の大手ゲーム会社カプコンの完全新作『プラグマタ』をめぐり、思わぬ形で“世界的炎上”が巻き起こっている。同作は4月17日の発売直後に全世界販売本数100万本を突破したSFアクションアドベンチャーゲームだ。しかし、あるキャラクターをめぐりSNS上で議論が過熱している。「ゲームの内容は、30代後半の男性が月面施設の調査中に事故に遭い重傷を負うところから始まります。彼を救ったのが、施設内で生み出された少女型アン