福岡県警は4月16日、違法な大麻由来成分「THC」を含むサプリメントの密輸入に関与したとして、サントリーホールディングス（HD）元会長の新浪剛史氏（67）を、麻薬取締法違反（輸入）の疑いで福岡地検に書類送検した。米国在住の新浪氏の知人女性も同容疑で書類送検した。新浪氏は調べに対し、容疑を否認しているという。【画像】週刊文春の取材に応じる新浪氏（67）経済財政諮問会議のメンバーでもあった発端は2025年8月上旬