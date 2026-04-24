ある道場の練習体験に初めて参加した5才の男の子が、男性指導者に道着の胸襟を掴まれ、両足とも床から離れた状態で壁に追いやられる──これは4月20日、あるThreads（スレッズ）ユーザーが投稿した動画のワンシーンだ。物議を醸している同動画について、NEWSポストセブンは投稿者である男の子の母親に取材した。【前後編の前編】【写真を見る】男性の指導者が突如近寄り、5歳児の胸ぐらを掴んだ瞬間〈5才の男の子が初めてブラジ