落語家の笑福亭鶴光（78）が、24日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）にゲスト出演し、下ネタ哲学を語った。落語だけでなく、ラジオパーソナリティーとしても長く活躍。同局「笑福亭鶴光のオールナイトニッポン」やMBS「ヤングタウン」など、深夜番組での下ネタで人気を博した。コンプライアンスも年々、厳しくなる中、パーソナリティーのフリーアナウンサー有働由美子からは「師匠は全部、許されるじゃな