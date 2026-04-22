【全2回（前編／後編）の前編】京都府南丹市の安達結希（ゆき）くん（11）が遺体で発見された事件で、逮捕された義父・安達優季容疑者（37）。いかなる事情や理由を本人が言おうと、決して許される罪ではないのは間違いない。ただし、その成育歴を取材すると、容疑者が抱えた知られざる闇があることも事実なのである。＊＊＊【実際の写真】“取材禁止”の張り紙が！「安達優季容疑者」が住む「立派すぎる日本家屋」容疑者