【「ぽこ あ ポケモンイベント「ヤミラミの宝石あつめ」】 開催期間：4月29日5時～5月14日4時59分 ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」において、イベント「ヤミラミの宝石あつめ」を4月29日5時より5月14日4時59分まで実施する。 本イベントは、プレイヤーの街にポケモンのヤミラミが出現。期間中にヤミラミに話しかけるこ