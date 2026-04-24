「世界市場を見据えて約3年前から始動したプロジェクトなので、失敗は許されません。キャストにはアジアのスターを集めているというので、気合の入り方も段違いです」こう語るのは制作関係者。フジテレビの10月クール放送のドラマは、同局史上最大規模の作品となりそうだ。放送されるドラマのタイトルは『kiDnap GAME』。ドラマといっても従来の地上波ドラマとは異なり、本作は海外プロダクションとタッグを組んでいるという。「ド