24日の参議院沖縄・北方特別委員会において、参政党の梅村みずほ議員が、3月16日に辺野古沖で発生し、同志社国際高校の修学旅行生が巻き込まれ17歳の女子生徒が亡くなったボート転覆事故について質問を行った。【映像】「大臣に苦言」の瞬間（実際の様子）梅村議員は、黄川田沖縄担当大臣が4月1日の所信表明でこの事故に一切触れなかった理由を質問。これに対し黄川田大臣は、「今回の事故について、現在、関係機関において捜