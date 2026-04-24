おなじみのカップ麺の、50年前の味を再現する。企画自体は、当時を知らない世代が「食べてみたい」と思わせる興味深いもの。しかし、問題はその見せ方が……。3月30日、日清食品が「日清のどん兵衛天ぷらそば・きつねうどんクラシック」を発売した。発売から今年で50周年を迎える超ロングセラーの、記念商品第1弾。研究所に眠っていた当時のレシピをもとに、試作を重ねて発売当時の味わいを再現したという。どん兵衛のコピ