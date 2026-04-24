リヴァプールが、トッテナム・ホットスパーでプレイするフランス代表FWランダル・コロ・ムアニの獲得に興味を持っているようだ。イタリア『La Gazzetta dello Sport』が伝えた。昨季のプレミアリーグを制し、昨夏には大型補強を敢行したリヴァプール。だが、現在のリーグ戦では5位に位置しており、クラブ歴代3位のゴール数を誇るエジプト代表FWモハメド・サラーの退団が決定している。その後釜探しが急務となっているなかで、リヴ