私はオトハ。夫ケイスケ、息子ヨウタと3人暮らしです。学生時代の友だちであるリサにベビーカーを貸した2年後、突然リサからDMが届きました。内容は、「旦那が邪魔だと言っているから、ベビーカーを取りに来てほしい」という一方的なもの。驚いて「私が取りに行くの？」と返すと、「オトハのベビーカーでしょう」と屁理屈を言われました。戸惑いつつも引き取りに行くと、ベビーカーはゴミやシミだらけ……。言葉を失っていると、や