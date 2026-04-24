今年2月ミラノ・コルティナオリンピックでペアとして日本勢初の金メダルを獲得し、引退を発表した「りくりゅうペア」こと三浦璃来さんと木原龍一さんがファンからの質問に答えました。木原さんは24日、自身のインスタグラムを更新。「みなさんの質問にたくさん答えました！」というコメントとともに三浦さんを撮影した動画を投稿しました。ファンからたくさんの質問が並ぶ中、三浦さんが選んだのは「手をつないでいる様子から、と