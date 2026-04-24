言論の自由とは、何を言ってもいいということなのだろうか。4月22日、参院憲法審査会に出席した『れいわ新選組』の奥田ふみよ共同代表。前回の本審査会で奥田氏が「政府自民党は恥を知れ！自民党は憲法を触る資格など微塵もない」と罵倒したことに、『日本維新の会』の松沢成文議員が謝罪を求めた。【写真】気持ちよさそうに…“きのこ雲ランプ”物議のaespaを踊る奥田ふみよ議員「向かいのおじいちゃんが…」5分間にわたって