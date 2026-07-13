週刊現代
『週刊現代』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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Snow Man・ラウールが「印象的な逆転劇を見せました」番組企画成功の背景
BUMPYとして予選9位から逆転し、ミニクルー部門で銀メダルを獲得
現代ビジネス
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「便利」のはずが「使いづらい」セルフレジに高齢者らが戸惑い
重量センサーのエラーやスキャン失敗など、有人レジより時間がかかる場面も多いという
現代ビジネス
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「ヴィム・ホフ・メソッド」の呼吸法と氷風呂で幽体離脱を体験した
呼吸法で幽体離脱に近いビジョンを見たと角由紀子さんが報告している
現代ビジネス
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水谷豊が娘婿・三山凌輝の不倫報道に怒り、友人に電話か
三山は元宝塚の花乃まりあとのホテル密会を週刊文春にすっぱ抜かれたとのこと
現代ビジネス
2026年8月6日
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年8月1日
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アクティビストがKADOKAWAを甘く見た、夏野社長解任騒動の舞台裏
オアシスはソニー買収不発で長期戦を強いられ夏野社長解任を要求したとみられる
現代ビジネス
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プロトレーナーが絶賛する「ワールド・グレイテスト・ストレッチ」の全貌
4段階の動きで全身をほぐし腸腰筋やハムストリングスに効果があるとされる
現代ビジネス
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賃金のプロが語る、日本人の手取りが増えない構造的な理由
労組の弱体化や多層的な下請け構造が実質賃上げを阻んでいるとの見方を示した
現代ビジネス
2026年7月28日
2026年7月25日
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「踊る大捜査線 」新作公開前の織田裕二 ハラスメント騒動に怒りか
同作に出演する佐藤二朗のハラスメント騒動に、フジ編成幹部が言及
現代ビジネス
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1回6万円・涙が出る痛みのリトゥオを受けたら、周囲が絶句した
顔30〜40ヵ所への注射は涙が出るほど痛く、1回約6万円とのこと
現代ビジネス
2026年7月19日
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血圧を下げたいなら野菜は油で炒めるべき、医者がその理由を解説
夏みかんやトマトのポリフェノール・カロチノイドが慢性炎症を抑えるという
現代ビジネス
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8秒ジャンプで一酸化窒素を分泌させ、毛細血管を若返らせる方法
愛媛大学の伊賀瀬氏は8秒ジャンプで血管年齢が20歳若返ると述べた
現代ビジネス