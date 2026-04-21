東京ディズニーシー（TDS）の人気アトラクション「アクアトピア」が、2026年9月14日をもって終了する。公式サイトで4月21日に発表され、Xでは約1年前の「予兆」も話題になっている。水上を蛇行、回転して進むウォータービークルアクアトピアは2001年9月4日にTDSがグランドオープンした当初から、ポートディスカバリーエリアにあるライド型アトラクションだ。定員3人、所要時間は約2分30秒となっており、公式サイトでは下記のような