3児の父でお笑い芸人のあばれる君（39）が自身のインスタグラムを更新。買ったばかりの大型テレビが不慮のアクシデントで破壊されたエピソードをユーモアたっぷりにつづっています。【写真】あばれる君の長男がバットの素振りで破壊したテレビ「テレビを買った」と報告あばれる君。8年間使用していたテレビが経年劣化により画面焼けし、「出てくる人全員が、体調が悪そうに見えてしまう」と買い替えに踏み切りました。「かなり高い