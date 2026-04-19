3児の父でお笑い芸人のあばれる君（39）が自身のインスタグラムを更新。買ったばかりの大型テレビが不慮のアクシデントで破壊されたエピソードをユーモアたっぷりにつづっています。



【写真】あばれる君の長男がバットの素振りで破壊したテレビ

「テレビを買った」と報告あばれる君。8年間使用していたテレビが経年劣化により画面焼けし、「出てくる人全員が、体調が悪そうに見えてしまう」と買い替えに踏み切りました。



「かなり高い買い物ではあるが、迷いだすと止まらないので、即断即決」と75インチの高機能テレビを購入し、翌日には自宅に届きました。



「電源が入ると思わず声が出た『おぉ〜。わぁ〜。(パチパチパチ)』我々、家族は感動した」「昭和でも令和でもテレビがついた時の感動は変わらない」「子供たちも今にも踊り出しそうだった」と家族みんなで喜びました。



あばれる君が「みんなも大人になったらパパにまた新しいテレビを買っておくれ」と子供たちに呼びかけると、責任感の強い長男が口を開きました。「野球選手になって必ず買ってあげるよ。そのためには練習だ‼︎」。普段素振り嫌いにも関わらず、リビングでプラスチックバットの素振りを始めました。「リビングで金属バットの素振りは危険だが、プラスチックバットなら平気だろう…」とあばれる君は目を細めました。



次の瞬間、「ッカツンッ‼︎‼︎‼︎」という音ととも、サヨナラ負けを喫した高校球児のように泣き崩れる長男の姿がありました。軽すぎるプラスチックバットの素振りが勢いあまり、テレビにぶつかって破壊。テレビ画面には黒い線が何本も入ってしまいました。



あばれる君の妻ゆかさんは優しい表情で「なんかね。買ってから届くまで妙にスムーズだなと思ったんだよねぇ。こういうことか」とつぶやき、あばれる君は「………。チャンスで全然打たないくせにっ‼︎テレビはホームランにしやがったな‼︎‼︎」というツッコミが頭をよぎりましたが、「親として絶対に言ってはいけない」とグッと飲み込みました。



長男は一心不乱に自分の貯金箱を漁り、あばれる君が年始の旅行で記念にあげたオーストラリアドルの5ドル札を泣きながら押し付けてきたといいます。「これで許してくれ親父」という表情で。



結果的には保険が適用され、テレビは少しの修繕費で直りました。「奇跡だった」。



テレビが直って数日後、長男は大事な試合に代打出場し、初球をとらえてセンターオーバーの三塁打と活躍しました。帰りの車であばれる君が「ナイスバッティングだったね」とほめると、長男は「うんとね。…実はね……」と言い淀んだ後、「ごめんなんだけど。実は、テレビを打って壊してからバッティングの調子がいいんだよね…」と明かしました。あばれる君は「俺は、窓の外を見て何も言えなかった。家に着いた俺は、プラスチックバットをそっと奥に隠すことにした」と報告しました。