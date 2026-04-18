この春夏もトレンド継続中の「ブラウン」。落ち着きがありながらブラックよりも柔らかな印象なので、大人コーデにも取り入れやすいカラーです。清潔感のあるホワイト系や爽やかなブルーなどとも好相性で、季節感のある着こなしにぜひ取り入れたいところ。今回は、軽やかな素材で揺れを楽しめるデザインが魅力のブラウンスカートを【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。 動くたびに表情が変わる華や