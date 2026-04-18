広島市の路上で16日、“オレンジ色の液体”をかけられた60代の男が、直前に女性から現金1300万円をだまし取っていたとして逮捕されました。警察によりますと、詐欺の疑いで逮捕された大阪市西成区の関敦夫容疑者（69）は、何者かと共謀し面識のない57歳の女性に「株のご当選おめでとうございます」「支払いを円滑に完了するためには現金の入金が必要です」などと嘘のメッセージを送り、16日に飲食店で投資会社の担当者になりすまし