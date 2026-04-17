全長4m未満のボディにオシャレなタフ顔シトロエンがインドなどのニーズに合わせて独自開発し、展開しているのが新興国向けのコンパクトSUV「C3」です。（※日本や欧州で販売されている同名のC3とは異なる専用設計モデルです）2022年の登場以来、その高いデザイン性と実用性で人気を博していますが、2025年8月12日に実施された大幅な商品改良により、日本市場でも通用する高いクオリティと装備を手に入れました。【画像】超カッ