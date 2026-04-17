朝起きた時に「腰が痛い」「股関節が痛くて起き上がれない」という悩みを抱える人は少なくありません。体を休めたはずなのに、痛みが出てしまうのはなぜなのでしょうか？そこで、寝起きに起こる腰や股関節の痛みの原因や対処法について、匡正堂齋藤整骨院 永福で院長を務める柔道整復師の齋藤洋一郎さんに聞きました。【写真】寝ながらできる！朝の腰痛＆股関節の痛み“対処法”です！骨盤や腰椎を支える靭帯などの支持組織