近年、乳児遺棄の事件が相次いでいる。先月29日、名古屋市のネットカフェの個室で赤ちゃんの遺体が見つかり、現場にいた20歳の女性が死体遺棄の疑いで逮捕され、容疑を認めている。【映像】赤ちゃんの遺体が見つかったネカフェ個室（実際の映像）17日には埼玉県行田市で、生んだばかりの赤ちゃんの遺体を、自宅の敷地内に埋めたとして、15歳の少女が逮捕された。「部屋に赤ちゃんを隠しておけないと思い、埋めた」。少女は、赤