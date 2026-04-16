引退したJR東海の検査専用車両「ドクターイエロー」の後継車（後継者）の名前は「ドクターS（エス）」に決まりました。JR東海の「ドクターイエロー」は、運行時刻が非公開のため、見たら幸せになるというジンクスがあり「幸せの黄色い新幹線」として長年親しまれましたが、2025年1月にラストランを迎えました。JR東海は16日、ドクターイエローの後継車両の名称を「ドクターS（エス）」に決定したと発表しました。ドクターイエロー