お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（55）が、3日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜』（後9：00）にゲストとして出演。新幹線の切符をめぐる切ないプライベートの失敗談を明かし、スタジオを大いに盛り上げた。【写真】大久保佳代子、32年前との比較写真今回は「世界から見た日本ってどんな国？大激論SP」と題し、海外と日本の文化の違いをテーマにトークを展開した。その中で、「