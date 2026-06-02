台風6号で空の便にも影響が出ています。国内線はきょう、九州の空港を発着する便を中心に300便以上の欠航がすでに決まっています。このうち、日本航空は170便、全日空は67便の欠航で、あわせて1万人以上に影響が出るとしています。一方、JR東海は東海道新幹線のあすの計画運休を見送りましたが、始発から急遽運転を見合わせたり、運休したりする可能性があるということです。道路に関しても国土交通省はきょうからあすにかけて、高