台風6号の影響で風雨が強まる鹿児島市内を歩く男性。3日にかけて西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがある＝2日午前台風6号の影響で、羽田発着の空の便や、東京近郊の一部のJR特急や在来線は3日の欠航や運休が決まっている。JR東海は東海道新幹線の計画運休は実施しないが、急きょの運転見合わせなどが出る恐れがあるとしている。各社は今後の気象情報やホームページの運行情報に注意するよう呼びかけている。日航は3日の