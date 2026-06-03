お笑いタレントの大久保佳代子が３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜国際版」（水曜・午後９時）に出演。新幹線のチケットをなくした時の珍行動を明かす一幕があった。今回は「世界の女性と大激論」。各国から集まった女性ゲストが日本の鉃道会社の厳格さを明かす中、共演のファーストサマーウイカが「私も経験したことがある。名古屋のすごい短いエスカレーターがあって。あそこの隙間に（新幹線のチケットが