名誉回復に動いたメラニア夫人なんで今、それをやるの？トランプ大統領の側近をはじめホワイトハウス関係者は思わず首をひねったに違いない。全米、いや全世界の関心が「アメリカとイランの和平交渉」に注がれていた今月9日（米国時間）、メラニア・トランプ夫人が突如ホワイトハウスの玄関ホールで記者会見を開いたことだ。会見の壇上に立ったメラニア夫人は厳粛な面持ちで「私と恥ずべきジェフリー・エプスタインを結び付ける嘘