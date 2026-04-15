ファミリーマートが、「燻製（くんせい）あい鴨（ガモ）ロース串」を4月14日から期間限定で発売。SNS上で「めちゃくちゃおいしい」「仕上がりがハンパない」と注目を集めています。【画像】やば…ジューシー…！コチラが話題の「燻製あい鴨ロース串」です！うまそ！！（3枚）安くておいしい…絶賛する声が続々「燻製あい鴨ロース串」は、あい鴨のむね肉を、ガーリックとペッパーを効かせて、リンゴチップで燻製して仕上げた