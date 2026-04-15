ファミリーマートが、「燻製（くんせい）あい鴨（ガモ）ロース串」を4月14日から期間限定で発売。SNS上で「めちゃくちゃおいしい」「仕上がりがハンパない」と注目を集めています。

【画像】やば…ジューシー…！ コチラが話題の「燻製あい鴨ロース串」です！ うまそ！！（3枚）

安くておいしい…絶賛する声が続々

「燻製あい鴨ロース串」は、あい鴨のむね肉を、ガーリックとペッパーを効かせて、リンゴチップで燻製して仕上げた一品。レジ横のホットスナックとして販売されています。価格は198円（税込み）。

SNS上では、「デカくて安くてとにかくうまい」「想像以上に柔らかくておいしかった！」「めちゃくちゃおいしい。スモークとブラックペッパーが効いてて『味濃いッ！』ってなるパンチのある味」「おいしいね！完全に酒が欲しくなる」「仕上がりがハンパない。めちゃくちゃうまい」「けっこう肉厚で食べ応えある」「198円でこのクオリティは神」「ほんとにこのお値段でいいの？ってぐらいの満足感」と絶賛する声が多数上がっています。

99.1キロカロリー、たんぱく質8.5グラム、脂質6.8グラム、炭水化物1.0グラムで、コンビニのホットスナックながら低カロリーなのも人気の理由の一つとなっています。

過去にも数量限定で販売されていたことがあり、「復活！？うれしいうれしいー！」「このときを待っていました（泣）」と復活を喜ぶ声も上がっています。

