7回巨人一死一、三塁、ダルベックの投ゴロ野選で三走平山が勝ち越しの生還。捕手松尾＝東京ドーム(C)Kyodo News BASEBALL KING

「見事な走塁」斎藤雅樹氏と笘篠賢治氏が巨人・平山功太を絶賛

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 16日放送の番組に出演した斎藤雅樹氏と笘篠賢治氏が、巨人・平山功太に言及
  • 平山はDeNA戦で、3-3の7回無死走者なしでセンター前安打で出塁した
  • 斎藤氏は「打った瞬間はピッチャーゴロだと思う」と評価していた
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