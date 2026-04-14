【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は13日、米自動車大手フォード・モーターのファーリー最高経営責任者（CEO）が、中国の自動車メーカーによる米市場参入を認めれば、米製造業に「壊滅的な打撃」を与えるとの強い懸念を示したと報じた。ファーリー氏は米FOXニュースの番組で「彼らをわが国に入れるべきではない。製造業は国の根幹であり、それを輸入車に奪われれば壊滅的な影響となる」と述べた。米国は現在、中国製