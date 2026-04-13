左肩甲骨を亀裂骨折したソフトバンクの今宮健太内野手（３４）が１３日にみずほペイペイドームを訪れ、患部の状態を確認するため打撃練習などを行った。１１日の日本ハム戦（エスコン）で死球を受けて負傷。ひびが入った状態ながら、医師やトレーナーの見解を仰ぎながらプレー続行を決断した。この日は負荷のかかる打撃で患部への衝撃などを確認。「バットを振って骨がガコってなることはないという話をもらってるんで『やれる