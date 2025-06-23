¢¡ Çòµå¤Ä¤ì¤Å¤ì2025¡¦Âè25²ó¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¤Âµ¤Ï¿¶¤ì¤Ê¤¤¡×¶ì¤·¤¤Âæ½ê¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¤Âµ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡×·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬¸÷¤Ã¤¿¾¡Íø¤Ç¤¢¤ë¡£Í¥¾¡¤Î¤«¤«¤Ã¤¿22Æü¤Îºå¿ÀÀï¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤³¤½¾®µ×ÊÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¶¯¤µ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤Ï3¡Ý1¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¾¡Íø¤Î¥­¡¼¥Þ¥ó¤òÎóµ­¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÀèÈ¯¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¼ê¡¦¾¾ËÜÀ²¤ËÂ÷¤·¤¿¡£º£µ¨1¾¡2ÇÔ¤Ê¤¬¤é