◇パ・リーグソフトバンク4―6西武（2026年4月21日ベルーナD）ソフトバンクの今宮健太内野手（34）は21日、西武戦の2回に今季1号2ランを放った。西武・隅田の直球を捉えて左翼席へ運び、15年連続の本塁打となった。11日の日本ハム戦で左肩甲骨に死球を受けて亀裂骨折したが、ベテランが痛みをこらえながら奮闘している。しかし、初回に大量6失点したことが響き、チームは2連敗。上位争いするオリックス、楽天も敗れ、首位