ソフトバンクの主砲・柳田悠岐外野手（３７）が４日からの西武戦（ベルーナ）で戦列復帰する見込みとなった。１日の楽天戦（みずほペイペイ）で右ヒザ付近に死球を受けて途中交代。２日に球団の判断で福岡県内の病院を受診して「骨挫傷」の診断を受けたが、小久保監督は「登録抹消はしない。すぐに試合復帰できるかどうかは分からないが、１０日はかからないだろうという判断」と説明していた。柳田は負傷直後から強い出場意欲