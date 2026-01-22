今宮の自主トレをお手伝い…400球以上投げ込むソフトバンク・今宮健太内野手が22日、福岡・宮若市で行っている自主トレを公開した。練習場にはかつてのチームメートで、昨季限りで現役を引退した森唯斗氏の姿も。打撃投手を務めるなど、練習を手伝った。自主トレには今宮の他に、海野隆司捕手、楽天・村林一輝内野手、中日・辻本倫太郎内野手、西武・児玉亮涼内野手が参加している。森氏はノッカーを務めた後、キャッチボール