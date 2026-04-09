[故障者情報]ロアッソ熊本は9日、DF大西遼太郎が腰椎椎間板ヘルニアと診断され、3日に手術を受けたと発表した。クラブによると、大西は3月22日のトレーニングマッチのウォーミングアップ中に発症。加療期間は手術日から約3か月となる。