9日午前6時40分ごろ、宮城県利府町の新幹線総合車両センターで停電が発生した。JR東日本によると約1時間後に復旧したが、この間、車両を出せなかったため、山形新幹線を含む東北新幹線上り3本に最大31分の遅れが発生し、約1050人に影響が出た。車両センターの構内でカラスの死骸が見つかったといい、JR東はカラスが架線にぶつかって感電し、その影響で停電が起きたとみている。