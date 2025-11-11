20分程度の繰り上げにJR東日本は2025年11月11日、東北・上越新幹線の終電時刻を2026年春に繰り上げると発表しました。【だから工事時間が必要】これが“終電繰り上げ”の理由です（画像）現在の東京発の終電は、那須塩原行きが22時44分、仙台行きが21時44分、盛岡行きが20時20分、越後湯沢行きが22時28分ですが、これをそれぞれ10〜20分程度繰り上げるとしています。理由は夜間工事の時間確保のためです。すでに2024年春に、