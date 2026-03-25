JR東日本の列車荷物輸送サービス「はこビュン」は3月23日、旧山形新幹線のE3系車両を改造した荷物専用新幹線の運行を開始した。運行開始を翌週に控えた3月17日、東京新幹線車両センター（車両基地）で行われた報道公開から、オペレーションの全容を紹介する。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）商用車を思わせる新鮮なデザイン荷物専用新幹線は、はこビュンの大口向け新サービスという位置づけだが、本稿では両サービスを区別す