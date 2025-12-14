JR東日本ブースでお披露目された「E10系」。デザインはスピード感を感じさせます（筆者撮影）地球の歩き方ならぬ「展示・商談会の歩き方」……。人それぞれでしょうが、筆者は事前に取材する出展者を決めることなく、会場を回りながら印象に残ったブースで話を聞くようにしています。筆者流（？）は有力企業を見落として翌日、再度会場に足を運ばねばならない二度手間も多い代わり、ビッグニュースの芽を見つけ出せたりもします。2