JR東日本のロゴJR東日本青森支店は18日、新青森駅で交代する東北新幹線の20代女性車掌が休憩室で寝坊し、同駅を同日午後1時52分に発車予定だった新函館北斗発東京行きはやぶさ24号が3分遅れたと発表した。同支店によると、車掌は駅の休憩室で仮眠し、発車時刻に間に合うようにアラームをセットしたが、気が付かなかったという。同50分ごろ自ら起きて、その後交代した。同支店は「お客さまに大変ご迷惑をかけた。再発防止に努